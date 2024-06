Anche il Napoli su Guirassy: è l'alternativa a Lukaku per il post Osimhen

vedi letture

Con l'arrivo di Antonio Conte in panchina tante cose si apprestano a cambiare in quel di Napoli, a partire dal numero 9, che non dovrebbe più essere Victor Osimhen a partire dalla prossima stagione. Qualora il nigeriano dovesse essere venduto, con il Paris Saint Germain principale indiziato ad ingaggiarlo, Aurelio De Laurentiis potrebbe accontentare le richieste del suo nuovo allenatore facendo all-in su Romelu Lukaku.

L'attaccante belga tornerà al Chelsea dopo una stagione passata a Roma dove ha realizzato 21 reti in 47 partite giocate. Il calciatore è legato da un contratto fino al 2025 con i Blues e da una clausola da circa 44 milioni di euro (37,5 milioni di sterline) ma molto probabilmente potrebbero bastarne 20-25 milioni.

Qualora la pista che porta a Romelu Lukaku dovesse raffreddarsi, secondo i colleghi de Il Corriere dello Sport il Napoli potrebbe inserirsi insieme al Milan nella corsa a Serhou Guirassy dello Stoccarda. La punta ha una clausola da 17,5 milioni di euro ma ha elevate richieste di ingaggio. Le altre due alternative sono Jorgen Strand Larsen del Celta Vigo e Nicolò Cambiaghi di proprietà dell'Atalanta.