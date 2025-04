Anche il Milan tra i club italiani interessati al 2005 brasiliano Bidon

Potrebbe continuare in Europa e in particolare in Italia, il percorso professionale di Breno Bidon, centrocampista classe 2005 cresciuto nel settore giovanile del Corinthians ma già da due anni nella rosa dei Timao (59 presenze e un gol).

Secondo quanto riportato da Caught Offside il 20enne sotto contratto con il club di San Paolo fino al giugno 2029 sarebbe, infatti, finito nelle mire di tre club di Serie A: Fiorentina, Milan e Napoli.

Per quanto riguarda uno dei tre club in questione, ovvero quello viola, sempre in proiezione 2025/2026 in chiave mercato si continua a parlare di Thomas Muller, attaccante che il prossimo 30 giugno dirà addio al Bayern Monaco per scadenza di contratto. Al momento, riporta SkySport non esiste alcun accordo, ma i dirigenti gigliati hanno chiesto informazioni, consapevoli del fatto che nessuna squadra italiana è in grado di avvicinarsi allo stipendio percepito dal giocatore in Baviera. Il Bayern Monaco, dal canto suo, ha mostrato interesse per Moise Kean, anche se al momento si tratta solo di un monitoraggio senza sviluppi concreti. I tedeschi, tuttavia, potrebbero sfruttare la una clausola rescissoria da 52 milioni di euro presente nel contratto del calciatore e attiva tra il 1° e il 15 luglio.