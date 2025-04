Milan, Jovic in scadenza: il club ha un’opzione di rinnovo annuale, il servo vorrebbe subito un prolungamento biennale

vedi letture

Luka Jovic, con una doppietta, è stato il grande protagonista della vittoria del Milan per 3-0 contro l'Inter nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Ma quale sarà il suo futuro visto che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno? La Gazzetta dello Sport prova questa mattina a fare un po' di chiarezza sul destino del serbo: il club di via Aldo Rossi ha un’opzione di rinnovo annuale (esercitabile, estate dopo estate, fino al 2028), mentre il numero 9 milanista vorrebbe subito almeno un prolungamento biennale.

Dopo il derby di mercoledì, Sergio Conceiçao ha parlato così a Mediaset di Jovic: "Jovic sta lavorando benissimo nelle ultime 3-4 settimane, al massimo. Ha perso anche un po’ di kg, era importante. Ci dà quel qualcosina che volevamo per la partita. Non dà riferimenti ai difensori, lavora bene con i centrocampisti. Volevamo che facesse da sponda per poi arrivare nei corridoi laterale. Ho fiducia totale in tutti: in altre partite, con altre caratteristiche, magari giocheranno Abraham o Santi. Sta a me scegliere in base alle caratteristiche che uno ha. A Udine ad esempio abbiamo visto che Tammy è entrato e ha dato una risposta importante. Mi dispiace che in campionato quello che prepariamo non viene fuori in partita, ma questa è un’altra cosa”.