Mercato Milan: occhi su Burkardt del Mainz e su Biereth del Monaco

Nonostante l'importante investimento fatto a gennaio per prendere Santiago Gimenez dal Feyenoord, non è escluso che il Milan possa decidere di fare un nuovo colpo in attacco per prendere un'altra punta da affiancare al messicano. In attesa di capire quale sarà il futuro di Abraham (è in prestito secco dalla Roma) e Jovic (è in scadenza di contratto), i dirigenti milanisti si stanno guardando intorno e non solo in Serie A dove da tempo sono seguiti Lucca dell'Udinese e Kristovic del Lecce.

Gli occhi del Diavolo sono anche all'estero ed in particolare in Germania e in Francia: secondo Tuttosport, il Milan starebbe infatti osservando con grande attenzione le prestazioni di Burkardt del Mainz, autore in quest'annata di 15 gol in Bundesliga, e di Biereth del Monaco, quest'ultimo arrivato nel Principato a gennaio per 15 milioni dallo Sturm Graz e già in rete ben 12 volte in 13 apparizioni in Ligue1 (dopo 14 gol in Austria fra agosto e dicembre).