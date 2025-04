Moretto: "Il Milan non ha ancora preso una decisione su Jovic, ma lo farà a fine stagione"

vedi letture

Intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha fatto chiarezza sul futuro di Luka Jovic, eroe del derby di Coppa Italia giocato lo scorso mercoledì: "Voglio iniziare il video di oggi parlando di Luka Jović perché l'attaccante serbo di fatto è l'eroe rossonero nella finale di ritorno di Coppa Italia contro l'Inter. È un calciatore che quest'anno ha trovato molto poco spazio all'interno delle gerarchie, prima di Fonseca e poi di Conceiçao. Vuoi un po' di sfortuna perché comunque Jović ha avuto diversi acciacchi, ha avuto diversi stop anche a livello fisico di infortunio che non lo hanno aiutato nel percorso di crescita, a livello di rendimento, ma anche perché comunque determinate scelte tecniche lo hanno portato ai margini della rosa del Milan. Luka Jović quest'anno ha giocato molto poco, dicevamo, 78 minuti in Coppa Italia e due gol, decisivi contro l'Inter, 348 minuti in campionato e due gol. L'attaccante serbi, classe 97, quindi comunque è un calciatore che davanti a sé ancora diversi anni ad un determinato livello, ad un determinato tipo di rendimento, è un calciatore che ha dimostrato di poter essere ancora decisivo e può essere ancora decisivo. Allora, voglio partire dal presupposto che Jović e il Milan non hanno ancora preso una decisione sul futuro. Jović ha un contratto in scadenza a giugno, e le parti ne discuteranno verso fine maggio. Comunque nel mese di maggio si capirà meglio se Jovic può continuare o meno nel Milan anche nel corso del prossimo anno. Però oggi io voglio soffermarmi sul contratto di Jovic, sul contratto che Jović ha firmato nell'agosto 2023, perché è stata un'operazione chiusa all'ultimo secondo: Jović firma per il Milan questo annuale rinnovabile per altri 3 anni. Ma questo 1+ 3 non è è un contratto tutto da spiegare, perché è strutturato in modo molto particolare".

Sul contratto di Luka Jovic con il Milan: "È stato ideato dall'ad del Milan Giorgio Furlani, che ha deciso di strutturarlo in questo modo per tutelarsi anche a livello di rendimento. È un'idea per poter decidere di anno in anno, in base al rendimento del calciatore, che tipo di strada prendere, sia per quanto riguarda lato club, sia per quanto riguarda comunque lato giocatore. Quindi, di fatto, questo contratto di Jovic firmato nell'agosto 2023 non è un 1+ 3, ma è un 1 + 1 + 1 + 1. Quindi ogni anno, ad ogni fine anno, le parti possono decidere di comune accordo se far scattare il rinnovo automatico o meno. L'anno scorso il Milan ha deciso di tenere Jovic, ha deciso di non farlo partire a zero, quindi di rinnovargli il contratto e quest'anno sarà lo stesso. Quest'anno le parti decideranno di di comune accordo. Il Milan deciderà chiaramente l'input sarà del Milan. Il Milan chiaramente dovrà discuterne con il giocatore, ma il Milan ha la possibilità in maniera automatica di rinnovare eh il contratto di Luka Jović. E si capirà poi nel corso del mese di maggio che tipo di strada vorrà prendere il Milan".

Sull'operazione Jovic del 2023: "Ricordiamo l'operazione Jovic il Milan nell'agosto 2023 l'ha chiusa praticamente a costo zero, perché con la Fiorentina è stato chiuso un trasferimento a titolo gratuito. Da quello che mi risulta, tra l'altro, non è stato proprio a costo zero: il Milan ha pagato un piccolo indennizzo, quasi €200.000, ma comunque una cifra molto molto bassa, irrisoria, poi rispetto comunque al rendimento che Jović ha dato in questi ultimi 2 anni, anche se comunque diciamo il parere personale è che Jovic avrebbe potuto dare ancora di più in base poi ovviamente al suo stato di forma, in base poi al minutaggio, eccetera eccetera. Però diciamo che oggi noi parliamo di Jovic in chiave Milan andando a sviscerare il contratto e andando a ribadire il fatto che non è ancora stata presa una decisione sul suo futuro, verrà presa verso fine stagione, ma con il concetto che il contratto è in scadenza, ma il Milan ha un'altra opzione di rinnovargli il contratto".