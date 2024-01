Anche Pellegrino può partire in prestito: sull'argentino un club di B

Gli ultimi giorni del mercato rossonero potrebbero essere importanti per il Milan anche per quanto riguarda le uscite. Già Luka Romero è stato spedito in prestito secco fino a giugno all'Almeria e potrebbe non essere l'unico giovane, desideroso di spazio, a salutare temporaneamente Milanello. Secondo Tuttosport anche Bartesaghi può partire in direzione Frosinone.

Ma c'è anche Marco Pellegrino sul piede di partenza. Arrivato dal Platense, Argentina, quest'estate, l'esperienza del difensore è stata condizionata dall'infortunio al piede rimediato nel giorno del suo esordio in rossonero. Ora è tornato ma sta riprendendo ritmo con la Primavera. Su Pellegrino ci sarebbe l'interesse della Ternana in Serie B. Anche in questo caso si pensa a un'operazione in prestito.