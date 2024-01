Ascoli, in arrivo il portiere Vasquez dal Milan

Nuova avventura per Devis Vasquez, portiere classe 1998 il cui cartellino è di proprietà del Milan: dopo che nelle scorse ore si è chiuso il suo accordo con lo Sheffield Wednesday (era in prestito), il giocatore colombiano è ora vicino al trasferimento, sempre a titolo temporaneo, all'Ascoli in Serie B.

In Inghilterra, Vazquez ha giocato titolare le prime 10 partite di Championship, ma poi ha perso il posto e da quale momento non è più sceso in campo, rimanendo sempre in panchina. Ora il colombiano è pronto a questa nuova avventura in prestito, stavolta in Italia: l'Ascoli è attualmente 18° in classifica in Serie B.