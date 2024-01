Aston Villa, Duran: "Milan e Chelsea? Grandissimi club, ma sono concentrato sul Villa"

Jhon Duran, attaccante colombiano classe 2003 dell'Aston Villa, ha attirato l'attenzione di diverse squadre europee tra cui Milan e Chelsea. Il centravanti, intervistato da "Win Sports TV", ha glissato su un eventuale partenza a gennaio, non nascondendo però l'ammirazione per club così importanti.

Queste le sue dichiarazioni: "Sono concentrato sull'Aston Villa. Il mercato e i rumor non mi interessano, sto lonano dai social. Quando non gioco passo del tempo con la mia famiglia. Non sono a conoscenza dell'interesse di Milan e Chelsea. Ovviamente sono grandissimi club, ma non sono a conoscenza di niente. Da bambino sicuramente sogni di giocare per squadre così importanti".