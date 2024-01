Attacco, Moise Kean è stato proposto al Milan in prestito

vedi letture

Il Milan cerca un attaccante. Dopo il buon rendimento di Luka Jovic nel mese di dicembre, però, quella che poteva essere una mossa in programma per gennaio, potrebbe slittare invece in estate quando i rossoneri avranno anche una maggiore disponibilità economica per investire su un nuovo centravanti, in attesa di capire anche quale sarà il futuro di Giroud.

Eppure secondo quanto scrive oggi il Corriere dello Sport, nelle ultime ore Moise Kean sarebbe stato proposto al Milan dai propri intermediari. Attaccante classe 2000, non sta trovando grande spazio con Allegri e su di lui ci sarebbero diversi club anche esteri. Potrebbe essere una soluzione a titolo temporaneo.