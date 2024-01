Bartesaghi può partire: sorpasso del Frosinone sul Monza

Dopo che Luka Romero è diventato un nuovo giocatore dell'Almeria, passando nel club spagnolo a titolo temporaneo, il Milan potrebbe far partire in prestito anche Davide Bartesaghi. Il terzino rossonero, classe 2005, è stato il primissimo tra i giovani rossoneri a esordire in prima squadra in questa stagione ma l'esplosione di Simic e Jimenez lo hanno fatto un po' scivolare nelle gerarchie.

Fino a questo momento, Bartesaghi ha collezionato sette presenze stagionali in rossonero. Ora però potrebbe partire. Come riporta il Corriere dello Sport il giocatore avrebbe "le valigie in mano". La prima squadra a farsi avanti è stata il Monza che ha fatto alcuni sondaggi iniziali ma, al momento, i brianzoli sembrano essere stati superati dal Frosinone.