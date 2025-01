Ben Jacobs: "Agenti di Rashford in Italia: ha scelto il Milan. La dirigenza rossonera deve decidere tra lui e Walker nelle prossime 24 ore"

Secondo quanto riportato da Ben Jacobs, giornalista inglese per GiveMeSports, gli agenti di Marcus Rashford sono tornati in Italia per nuovi colloqui con la dirigenza del Milan: "La sua preferenza - si legge - è quella di unirsi ai rossoneri a patto che il Barcellona, ​​gigante della Liga, non tenti di saltare in testa alla coda all'ultimo. L'allenatore dell'AC Milan Sergio Conceicao e le figure chiave dietro le quinte devono prendere una decisione definitiva se reclutare Rashford o Walker entro le prossime ventiquattro ore".