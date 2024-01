Buongiorno, grazie e arrivederci! Cosa succederà alla trattativa tra Milan e Torino

Potrebbe essere riassunta così: "Buongiorno? No! Grazie e arrivederci". A parte il (facile) gioco di parole tra il classico saluto mattutino e il cognome capitano del Torino, la storia della trattativa tra il Milan e Buongiorno è, ad ora, rinviata a data da destinarsi; negli ultimi giorni le voci si erano fatte ricche e rumorose, ma difficilmente succederà qualcosa già nella sessione in corso di calciomercato.

Nella giornata di ieri Tuttosport ha rivelato le parole sull'argomento del presidente del Torino, Urbano Cairo, il quale ha sostanzialmente confermato la ferma volontà di non cedere il difensore centrale italiano che piace tantissimo ai rossoneri: "L’ho detto la scorsa settimana al termine dell’Assemblea di Lega e non posso che ripeterlo: non è in vendita. Ad agosto, quando manifestò l’intenzione di rimanere con noi invece di andare all’Atalanta, gli dissi: 'Per noi sei e sarai importantissimo'. Adesso ripeto la stessa cosa con ancora maggiore fermezza".Se già prima era difficile pensare ad un esito positivo della trattativa, con le parole di Urbano Cairo si mette un punto. O un punto e virgola. Già perché dopo un "buongiorno" e un "grazie", potrebbe essere un sincero "arrivederci". Al Milan, d'altronde, Alessandro Buongiorno piace tantissimo ed è facile pensare che, sfruttando la volontà del calciatore di vestire rossonero, la dirigenza di via Aldo Rossi possa lavorare duramente nei mesi che precedono la sessione estiva di calciomercato per portare a Milano il difensore classe 1999, anticipando una possibile asta con i club europei che, molto probabilmente, sarebbe finanziariamente insostenibile.