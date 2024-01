Buongiorno, se non va ora il Milan ci riprova in estate. Un rossonero saluterà

vedi letture

Alessandro Buongiorno è finito prepotentemente sotto il tiro della dirigenza rossonera che entro il 1° febbraio vuole portare alla corte di Pioli un difenosre centrale che non sia solo una soluzione di ripiego per i tanti infortuni ma che possa essere anche un effettivo rinforzo anche in prospettiva per il Diavolo. Per il momento il Torino fa muro e chiede minimo 35 milioni, molto di più rispetto alla prima idea di offerta rossonera.

Oggi il Corriere dello Sport sottolinea che se non dovesse chiudere per Buongiorno a gennaio, il Milan ci riproverebbe a luglio nel mercato estivo. I rossoneri potrebbero avere più disponibilità economica ma anche più spazio in rosa: infatti Simon Kjaer, in scadenza a fine anno, non dovrebbe rinnovare e potrebbe lasciare Milanello.