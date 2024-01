Cairo: "Buongiorno rimane al Toro, punto e basta. Al 100%"

Ieri sera il presidente del Torino, Urbano Cairo, si è incontrato a cena a Milano con l'agente Beppe Riso che, tra gli altri, si occupa anche di Alessandro Buongiorno. Il difensore granata è finito nel mirino del Milan con i rossoneri che hanno sondato il terreno per una possibile operazione già in questa sessione invernale di calciomercato.

All'uscita dalla cena Cairo è stato intercettato dai microfoni di Sky Sport 24 e ha ribadito la sua posizione: "Con Riso siamo in buonissimi rapporti. Il tema di Buongiorno, l’ho detto già, non è un tema all’ordine del giorno per cui Buongiorno rimane con il Toro, punto e basta. Nella maniera più assoluta: resta al 100%."