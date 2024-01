Ceccarini sul Milan: "Brassier, il Brest chiede una cifra alta"

Niccolò Ceccarini, esperto di mercato e direttore di Tuttomercatoweb.com, nel suo editoriale uscito questa mattina ha, come di consueto, fatto il punto sul mercato delle big. Ceccarini ha parlato anche del Milan e si è soffermato soprattutto sulla ricerca dei rossoneri per il difensore centrale. Di seguirto le parole di Ceccarini.

Queste le parole di Ceccarini: "Dopo la cessione di Krunic al Fenerbahce, che ha fruttato più di 5 milioni di euro, il Milan continua a guardarsi intorno per un altro difensore. Tra i profili monitorati in queste ultime ore c’è Brassier, su cui come detto c’è anche il Napoli. Il Brest chiede una cifra alta e su queste basi il club rossonero si è fermato. Su di lui però c’è anche in forte pressing il Monaco. Un altro profilo monitorato in casa rossonera è Kouassi del Siviglia".