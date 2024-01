Chukwueze allontana le voci di addio: "Non me ne vado. Milan grande club, devo mostrare il mio potenziale"

Samuel Chukwueze ha parlato dal ritiro della Nigeria in Costa D'Avorio dove è in corso la Coppa d'Africa. La sua prima parte di stagione con la maglia del Milan ha avuto diversi alti e bassi, tanto che sono iniziate a circolare voci su un suo possibile addio in questa finestra di mercato invernale. In via Aldo Rossi, dopo aver investito parecchi milioni in estate per prenderlo a titolo definitivo dal Villarreal (20 milioni di euro più 8 di bonus), non hanno intenzione di cederlo e lo stesso giocatore vuole continuare a giocare per il club rossonero.

L'attaccante esterno nigeriano lo ha spiegato a Soccernet.ng: "Non me ne vado perché ho bisogno di mettermi alla prova. Mi hanno preso per una cifra importante. Lasciare il Milan vorrebbe dire che mi sto allontanando dalle mie responsabilità. Devo solo concentrarmi e lavorare sodo. Il Milan è un grande club, quindi devo mostrare il mio potenziale. Se non ci avessi voluto giocare non avrei firmato per il club rossonero".