Colpo baby del Milan: preso il difensore del 2009 Yanis Messaoudi

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Milan ha chiuso per il difensore classe 2009 Yanis Messaoudi, difensore classe 2009 del Racing Club de France, di cui scout e allenatori parlando un gran bene.

LE MANOVRE IN DIFESA PER I GRANDI

La notizia delle ultime ore in casa rossonera è senza dubbio la maxi-operazione che potrebbe essere conclusa con il Como che ha messo nel mirino due giocatori rossoneri: Malick Thiaw e Alvaro Morata. I Lariani fanno sul serio e il club rossonero, davanti alle giuste proposte, non ha intenzione di fare muro anche perché l'obiettivo, con l'eventuale uscita del centrale tedesco, sarebbe quello di fiondarsi su Giovanni Leoni, giovanissimo difensore del Parma.

Thiaw e Morata

Questa mattina Tuttosport fa il punto sulla situazione e sull'asse caldo tra Milan e Como. La squadra allenata da Cesc Fabregas ha dimostrato il suo interesse per Malick Thiaw, giocatore che piace molto al tecnico catalano e per il quale la proprietà Suwarso è pronta a mettere sul piatto un'offerta da 25 milioni, esclusi i bonus. Considerando solamente questa base fissa, il Diavolo avrebbe la possibilità di incassare una plusvalenza da 20,7 milioni circa. Soldi che andrebbero subito reinvestiti su Giovanni Leoni appunto. A garantire una maggiore liquidità anche la possibile cessione di Alvaro Morata: il Como è pronto a prenderlo in prestito con diritto che può diventare obbligo a 10 milioni più bonus. Qui c'è un ostacolo e si chiama Galatasaray, squadra in cui l'attaccante è in prestito fino al 20 gennaio: il Milan deve trattare con i turchi l'interruzione del prestito.

Leoni, anticipo sull'Inter

Come detto, gli incassi di questa doppia eventuale cessione al Como, aprirebbero il campo per Giovanni Leoni, sia numericamente che economicamente. Nel primo caso perchè Thiaw andrebbe sostituito e come ha detto Tare, se esce un difensore ne entra un altro; nel secondo caso perchè con circa 35 milioni (esclusi i bonus) il Milan incontrerebbe la richiesta del Parma per il classe 2006. Ovviamente ci sarebbe da imbastire anche in quel caso una trattativa, con la richieste degli emiliani che possono essere abbassate fino a 30 milioni. Soprattutto si andrebbe ad anticipare l'Inter, anch'essi molto interessati al giocatore: i nerazzurri lo farebbero rimanere un anno in prestito, il Milan se lo porterebbe in prima squadra e lo farebbe giocare, vista la cifra potenziale investita. Anche questo potrebbe fare la differenza.