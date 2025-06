Non solo Ricci, il Milan non molla Xhaka: tra domanda e offerta ballano 5 milioni

Il Milan continua a muoversi con decisione sul mercato e Granit Xhaka resta un obiettivo primario per il centrocampo, anche con l'arrivo ormai vicino di Samuele Ricci. Igli Tare non ha alcuna intenzione di mollare la pista che porta al regista svizzero, nonostante la resistenza del Bayer Leverkusen. Il direttore sportivo rossonero ha già incassato il gradimento del giocatore - confermato dal padre - ma deve ancora trovare l’accordo con il club tedesco, che chiede almeno 15 milioni di euro. Il Milan è fermo a poco più di 10, ma sono previsti nuovi contatti per cercare di abbassare le pretese.

L’arrivo di Xhaka, peraltro, non escluderebbe quello di Ricci, con cui non c’è sovrapposizione tattica. L’idea di Tare è infatti quella di rinforzare in maniera significativa il centrocampo, dove resta viva anche la suggestione Luka Modric, insieme ad altri due profili. Sul fronte uscite, Emerson Royal è vicino a un ritorno al Betis Siviglia. Il terzino brasiliano, fuori da gennaio per infortunio, potrebbe trasferirsi in prestito con diritto di riscatto: ieri i suoi agenti hanno trovato l’accordo con il club andaluso, ora si lavora tra le società. A riportarlo è il Corriere dello Sport.