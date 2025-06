Como, Morata in contatto con Fabregas: le ultime

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi a SportMediaset, dopo Luka Modric il Milan vuole chiudere un altro colpo di esperienza in mezzo al campo, vale a dire Granit Xhaka. I rossoneri hanno offerto 10 mlioni di euro al Bayer Leverkusen che però vuole qualcosina in più. I tedeschi non sono interessati ad inserire Malick Thiaw nella trattativa in quanto stanno valutando altri profili per la difesa. Sempre per rinforzare il centrocampo, il Milan è al lavoro per provare a prendere Javi Guerra dal Valencia: la distanza tra domanda e offerta è di 4 milioni di euro visto che il Diavolo è salito a 21 milioni, bonsu compresi. La richiesta del spagnoli è sempre ferma a 25 milioni di euro.

Sul fronte delle uscite, c'è da capire quale sarà il futuro di Alvaro Morata, attualmente in prestito al Galatasaray fino a gennaio 2026. L'attaccante è in contatto con il Como e con Cesc Fabregas: se dovessero trovare un accordo sull'ingaggio, il club biancoblù potrebbe anche decidere di acquistarlo a titolo definitivo dal Milan che incasserebbe 14 milioni di euro.