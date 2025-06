Scatto del Milan per Leoni? Tare prova a sorpassare l'Inter: il punto sul difensore del Parma

Il Milan ha intenzione di accelerare per prendere Giovanni Leoni del Parma, superare l’Inter e mettersi in rosa uno dei migliori talenti del calcio italiano. Sul talento del 2006 degli emiliani ci sono gli interessamenti di tante squadre, ma le due milanesi sono state – fin da subito – tra quelle più attive e attente.

Il Milan - sottolinea in questo senso Tuttosport - vuole prendersi un vantaggio importante nella contrattazione e non è da escludere che nel corso dei prossimi giorni possano essere presi dei nuovi contatti sia con il Parma sia con l’entourage del difensore. Al momento siamo alle manifestazioni d’interesse, ma la volontà di Igli Tare sarebbe quella di alzare i giri del motore per arrivare a dama.

Nel frattempo, sempre restando in casa Milan, sembra ormai del tutto tramontata la pista che avrebbe potuto portare Yunus Musah al Napoli. La permanenza di Zambo Anguissa è diventata un ostacolo per la contrattazione e va anche detto che i due club non avevano ancora definito l’accordo complessivo sull’ammontare dei bonus e la loro attivazione. Il West Ham, che si era provato a inserire - conclude Tuttosport - potrebbe tornare in auge come soluzione per la cessione di Musah.