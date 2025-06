Lazio su Fabbian del Bologna considerando i costi troppo alti per Loftus-Cheek

È una Lazio in fase di studio quella che in questi giorni sta prendendo le misure al mercato estivo. Nelle scorse ore, infatti, Maurizio Sarri si è incontrato con Angelo Fabiani per fare il punto sia sul fronte organizzativo, ma anche operativo.

La priorità del club biancoceleste, scrive il Corriere dello Sport, è il centrocampo e in particolare il ruolo di mezzala sinistra. Detto che a breve verrà ufficializzato il rinnovo di Matias Vecino e che il tecnico toscano valuterà a fondo Fisayo Dele-Bashiru, qualcosa in più servirà. Un qualcosa che potrebbe rispondere al nome di Giovanni Fabbian del Bologna. L’Inter ha una recompra fissata a 12 milioni, che si attiva a luglio, ma non è detto che se lo riprenda. Quel prezzo può essere la base per un’offerta al club felsineo. Costi troppo alti invece per Ruben Loftus-Cheek del Milan.

Fabbian (23) ha appena chiuso la sua seconda stagione in Emilia con un bottino complessivo di 70 presenze, 9 reti e una Coppa Italia in bacheca. In precedenza per lui, dopo la fine del percorso nel settore giovanile dell'Inter, una stagione in Serie B alla Reggina.