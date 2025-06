Leao, alternativa per il Bayern: il Milan parla con un'offerta da 100 milioni

Il nome di Rafael Leao continua a rientrare nei radar del Bayern Monaco, che appare al momento il club più determinato a sondare il terreno con il Milan per il numero 10 rossonero. Anche nella giornata di ieri, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, all’interno della dirigenza bavarese - in particolare tra scout e l’allenatore Vincent Kompany - si è tornati a discutere del portoghese come possibile sostituto di Leroy Sané, destinato a lasciare il club.

Le priorità del Bayern restano però altre: in cima alla lista c’è Nico Williams, seguito da Bradley Barcola. Sul primo la concorrenza è forte, mentre sul secondo il PSG non ha aperto alla cessione. Per questo, Leao rappresenta al momento un’alternativa. Tuttavia, tutto è ancora in fase embrionale: non esistono né offerte né contatti concreti. E qualora si arrivasse a una proposta ufficiale, sarebbe comunque necessario capire la posizione del Milan, del nuovo tecnico Allegri e dello stesso Leao.

Il Milan spara altissimo

Il Milan ha subito chiarito di non volere prendere in considerazione eventuali contropartite anche se si trattativa di nomi tutt'altro che banali come Kim o Goretzka. Solo cash. O meglio: un'offerta da almeno 100 milioni di euro per sedersi attorno a un tavolo e discutere. Una richiesta talmente alta che somiglia molto a una dichiarazione di incedibilità.