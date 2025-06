Chiesa lancia segnali ad Allegri: il Milan ne valuta le condizioni fisiche

Tra i diversi nomi della Juventus o ex bianconeri che sono stati fatti negli ultimi giorni per il mercato del Milan, in virtù del legame con l'ex allenatore juventino Massimiliano Allegri, è circolato anche quello di Federico Chiesa. L'esterno offensivo quest'anno ha giocato con il Liverpool, che lo acquistò a titolo definitivo l'anno scorso sul gong del mercato estivo: pochissime però le presenze stagionali, quasi tutte dalla panchina, e tanta insoddisfazione a livello individuale nonostante la vittoria della Premier League.

Questa mattina il Corriere della Sera fa il punto sul futuro di Chiesa che, tra i suoi obiettivi, ha anche quello di riconquistare la maglia della Nazionale italiana che ha cominciato il nuovo corso Gattuso. Secondo quanto viene riportato Chiesa ha lanciato segnali ad Allegri ma in questo caso va convinto il Milan che vuole valutare le condizioni fisiche del calciatore per capire se possa valere la pena fare un investimento comunque a basso rischio. Il reale problema, semmai, è l'ingaggio da 7.5 milioni, troppo per un calciatore che praticamente da due anni non trova continuità in campo.