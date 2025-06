Il Bayern pensa di nuovo a Leao. Ma per ora non c'è offerta o trattativa

Il nome di Rafael Leao anche nella giornata di ieri è stato collegato all'interesse di mercato del Bayern Monaco che sembra oggi la squadra più intenzionata a far vacillare il club rossonero per strappargli il numero 10 portoghese. Il giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano ha riportato che nuovamente, all'interno della dirigenza bavarese con il team di scout e l'allenatore Kompany, è stato discusso il nome di Rafael Leao come potenziale target di mercato per sostituire il partente Leroy Sanè.

Nell'ordine, gli obiettivi del Bayern sono Nico Williams e Bradley Barcola: sul primo c'è grande concorrenza, sul secondo il PSG ancora non vuole dare il suo via libera. Come terzo nome, dunque, c'è quello dell'attaccante rossonero. Al momento però tutto rimane nel mondo delle idee, tutto rimane in potenza: come sottolinea lo stesso Romano non c'è ancora un'offerta, una proposta e nemmeno una trattativa concreta. Inoltre varanno valutate bene le intenzioni del Milan, di Allegri e del giocatore stessto qualora un'effettiva offerta dovesse arrivare.