Si complica la pista Jashari: Furlani ritiene troppo alte le richieste del Brugge

Tra gli obiettivi di mercato del Milan figura anche il centrocampista 22enne svizzero Ardon Jashari, in forza al Club Brugge in Belgio dove quest'anno è stato votato come MVP dell'intero campionato. Nell'ultima stagione il giocatore ha sfidato anche il club rossonero a San Siro in Champions League, con la squadra allenata all'epoca da Paulo Fonseca che ha avuto la meglio.

Oggi il Corriere dello Sport riporta alcune novità sulla questione Jashari. Secondo quanto viene riferito si è complicata la pista che porta al calciatore svizzero. Al momento l'amministratore delegato Giorgio Furlani non dà il suo benestare per l'operazione per le richieste che sono ritenute troppo alte dal club belga: secondo le indiscrezioni sarebbero almeno di 40 milioni la prima richiesta del Club Brugge. Il Milan dunque virerà con forza su Javi Guerra, giocatore più economico.