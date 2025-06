Per Leoni non bastano 20 milioni: la richiesta del Parma che spera nell'asta

Che Giovanni Leoni, difensore del Parma nato a Roma nel 2006 e prossimo a compiere 19 anni, sia uno dei talenti più cristallini del calcio italiano, lo dimostra la stagione appena conclusa con la maglia dei Crociati, la prima in Serie A, ma soprattutto la lunga fila di top club che stanno bussando alla porta della squadra emiliana e dell'entourage del giocatore in questi giorni, con la speranza di riuscire a portarsi in casa il talento che il Parma, l'estate scorsa, acquistò dalla Sampdoria.

Come riporta il Corriere dello Sport questa mattina, i due club che al momento scattano dalla prima fila sono Milan e Inter, pronti a inscenare uno dei più classici derby di mercato per arrivare al classe 2006. Poco dietro insegue la Juventus. Per chi vorrà assicurarsi Leoni, però, scrive il CorSport, non basterà mettere sul piatto 20 milioni: il Parma ne chiede almeno 30 e oggi spera addirittura di scatenare un'asta che possa far lievitare ulteriormente il prezzo del cartellino.