Morata vorrebbe riunirsi con Allegri. Difficile che il Gala lo lasci andare ora

Tra le tante situazioni che si stanno venendo a creare in casa rossonera in questa prima parte di calciomercato, una riguarda l'attaccante Alvaro Morata. L'anno scorso il centravanti spagnolo fu l'acquisto importante per il reparto offensivo rossonero ma dopo appena sei mesi, con pochi gol segnati e un feeling mai sbocciato a Milanello, si è separato dal Milan che lo ha girato in prestito al Galatasaray fino al 20 gennaio del 2026. Per lui un diritto di riscatto fissato a 8 milioni (9 se veniva esercitato prima del 30 giugno 2025).

Oggi, dalle ultime indiscrezioni, pare che Morata si sia già stufato della Turchia e che voglia tornare addirittura al Milan. Il motivo è presto detto: ora sulla panchina del Diavolo c'è Massimiliano Allegri che è forse l'allenatore con cui l'attaccante ex Real, Juve, Chelsea e Atletico ha avuto maggior successo in carriera. Il problema è che svincolarsi dal prestito con il club turco non sarà facile: negli accordi era previsto anche un canone di 6 milioni per il prestito da pagare a rate. Dunque per il Galatasaray, lasciar andare via prima Morata, significherebbe spendere dei soldi a vuoto.