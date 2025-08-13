Conferme su Hojlund: il Milan alza il pressing sull'attaccante danese

Arrivano conferme sui progressi della trattativa Rasmus Hojlund-Milan: come riportato da MilanNews.it, la dirigenza rossonera al momento è ottimista dopo l'apertura del calciatore e spera di riuscire a trovare l'accordo sulle cifre del prestito oneroso con diritto di riscatto in tempi brevi per consegnare il nuovo attaccante a Max Allegri il prima possibile. Ci sono novità anche riportate dagli esperti maggiori di calciomercato: Matteo Moretto, Fabrizio Romano e Gianluca Di Marzio.

Moretto riferisce che il Milan ha effettivamente messo il piede sull'acceleratore per concludere velocizzare la trattativa Hojlund: il danese ha aperto al trasferimento e nelle prossime ore ci saranno nuovi contatti. Secondo quanto riportato si potrebbe trattare di un prestito oneroso a 4/5 milioni e un riscatto a 45 milioni. L'indiscrezione di Moretto fa eco a quella di Fabrizio Romano.

Di Marzio invece riporta del primo contatto diretto tra il Milan e gli agenti di Hojlund.