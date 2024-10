Con Florenzi infortunato e Calabria in scadenza, il Milan pensa a Trippier del Newcastle

Scrive questa mattina Il Corriere dello Sport che per il Milan in difesa starebbe emergendo con forza il nome di Kieran Trippier, terzino inglese classe 1990 attualmente in forze al Newcastle, avversario l'anno scorso del Diavolo in Champions League.

Con Florenzi infortunato e Calabria in scadenza al termine di questa stagione, Moncada ed Ibrahimovic potrebbero pensare ad un innesto di esperienza per completare il reparto di Paulo Fonseca, e sotto questo punto di vista l'inglese potrebbe essere l'uomo giusto, anche perché oltre a giocare sulla destra, Trippier all'occorrenza può anche giocare sulla sinistra, ovvero sulla fascia di pertinenza di Theo Hernandez, che al momento non ha ancora un vero e proprio sostituto, nonstante Ibrahimovic quest'estate lo abbia individuato in Alex Jimenez.

KIERAN TRIPPIER: I NUMERI IN QUESTO INIZIO DI STAGIONE

Partite giocate: 7 (Premier League: 5; Carabao Cup: 1; Premier League 2: 1)

Gol: 0

Assist: 0