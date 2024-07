Con Fofana il Milan punta a sfoltire la mediana: due fra Bennacer, Adli e Pobega potrebbero partire

Sempre per il discorso legato alla rosa da massimo 25 giocatori, nel momento in cui il Milan dovesse chiudere per l'arrivo di Youssouf Fofana, la dirigenza rossonera si dedicherà a sfoltire la mediana in questo calciomercato.

I principali indiziati ad andare via sembrerebbero essere Ismael Bennacer, che ha diverse richieste dalla Saudi Pro League, Yacine Adli e Tommaso Pobega. In questo caso vale la regola degli incastri, più giocatori entrano, più ne escono, motivo per il quale qualora si dovesse concretizzare anche la pista che porta a Lazar Samardzic, il Milan potrebbe preparare le valige addirittura a due dei tre calciatori sopra citati, con Adli e Pobega in particolare che potrebbero tornare utili anche come contropartita tecnica in qualche operazione. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.