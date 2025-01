CorSera - Mercato Milan: in caso di arrivo di Walker i rossoneri dovrebbero cedere un centrale

Se dovesse saltare la trattativa per Marcus Rashford, attaccante in uscita dal Manchester United su cui ora c'è il forte interesse del Barcellona, il Milan, che può tesserare un solo giocatore inglese, potrebbe andare dritto su Kyle Walker, difensore che ha chiesto la cessione al Manchester City e che starebbe spingendo per trasferirsi in rossonero (era stato proposto anche all'Inter). Lo riferisce il Corriere della Sera che scrive poi che, in caso dovesse arrivare il terzino dei Citizens, allora a quel punto il Diavolo dovrebbe cedere uno dei centrali attualmente in rosa.

Chi sacrificare? Gli occhi sono puntati in modo particolare su due giocatori: Strahinja Pavlovic, che fatica a trovare spazio anche con Sergio Conceiçao, e Fikayo Tomori, il quale è da tempo nel mirino della Juventus e nelle ultime ore la pista è tornata a scaldarsi. Oggi Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani affronteranno l’argomento anche con l'allenatore rossonero che avrà ovviamente l’ultima parola.