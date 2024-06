CorSera - Oggi la firma di Camarda: per restare al Milan ha rinunciato a offerte monstre dei due club di Manchester

Oggi è una giornata importante in casa rossonera perchè nelle prossime ore Francesco Camarda, attaccante classe 2008 che nella prossima stagione giocherà nell'Under 23, firmerà il suo primo contratto da professionista fino al 2027. L'ufficialità è attesa poi il 1° luglio. Come spiega stamattina il Corriere della Sera, il gioiellino del settore giovanile del Diavolo, per restare al Milan, ha rinunciato a offerte monstre dei due club di Manchester.

Questi i numeri stagionali di Camarda al Milan:

PRESENZE CAMPIONATO PRIMAVERA 1: 30

PRESENZE YOUTH LEAGUE: 8

PRESENZE COPPA PRIMAVERA: 3

PRESENZE SERIE A: 2

PRESENZE TOTALI: 43

MINUTI IN CAMPO: 2604'

GOL: 13