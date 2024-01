CorSport - Buongiorno, assalto più probabile in estate con l'addio di un rossonero

Il Milan si sta facendo ingolosire da Alessandro Buongiorno. Il centrale difensivo del Torino, classe 1999, è uno dei difensori italiani più promettenti. Da via Aldo Rossi, come riporta oggi il Corriere dello Sport, stanno valutando se affondare il colpo già in queste due settimane finali della finestra di riparazione. Il grande problema sono le richieste di Cairo: 30-35 milioni sono ritenuti inaccessibili, al momento, per i rossoneri.

Per questo motivo si ha la sensazione che Buongiorno possa essere un obiettivo più per l'estate, anche a costo di avere una concorrenza superiore. Inoltre, a fine stagione, scade il contratto di Kjaer ed è probabile che il danese possa essere al passo d'addio, almeno per quanto riguarda la sua esperienza in rossonero.