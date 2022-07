MilanNews.it

Marco Nasti, attaccante della Primavera del Milan, giocherà in questa stagione al Cosenza in Serie B. Lo riferisce Gianluca Di Marzio sul proprio sito. La notizia era già nell'aria da qualche giorno visto che da tempo le due società erano in trattativa per il giovane centravanti (clicca qui per leggere la nostra anticipazione).