Fonte: Antonio Vitiello

MilanNews.it

Secondo quanto appreso da Milannews.it, Milan e Cosenza sono in trattativa per il trasferimento in prestito in Calabria di Marco Nasti, giovane attaccante classe 2003 della Primavera rossonera. Sul giocatore ci sono poi anche altre due società di Serie B, vale a dire Ascoli e Perugia.