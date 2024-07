Dall'estero, Bennacer aperto al trasferimento in Arabia Saudita

Negli ultimi giorni si è parlato tanto del futuro di Ismael Bennacer che, nell'ultima stagione, ha vissuto molti alti e bassi, specialmente dopo essere tornato da un lunghissimo periodo di riabilitazione per l'infortunio al ginocchio. Secondo le indiscrezioni ci sarebbe l'interesse di diversi club arabi per il centrocampista algerino del Milan. A confermare queste voci di mercato ci pensa questo pomeriggio su X il collega di GiveMeSport Ben Jacobs che parla proprio della possibilità di addio ai rossoneri di Bennacer.

Scrive Jacobs nel suo tweet: "Ismaël Bennacer è aperto a una mossa saudita e ha una clausola di riscatto attiva nel suo contratto con il Milan. Contento di restare al Milan se non viene raggiunto un accordo che vada bene a tutte le parti, ma c'è una possibilità realistica che parta quest'estate".

Understand Ismaël Bennacer is open to a Saudi move and has an active buyout clause in his Milan contract.



Content to stay at Milan if a deal is not agreed that suits all parties, but there is a realistic chance he departs this summer.🇸🇦 pic.twitter.com/35UIyWpmIk