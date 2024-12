Dall'Inghilterra: il Manchester City piomba su Reijnders, pronti 50 milioni

In crisi nera di risultati nelle ultime settimane, il Manchester City potrebbe affidarsi al mercato di gennaio in procinto di iniziare per regalare nuove certezze al tecnico Guardiola. E l'ultima idea per il grande club di Premier League porta a un giocatore di Serie A.

Come riportato dal Daily Star, infatti, il Manchester City è pronto a mettere sul piatto 50 milioni di euro per assicurarsi Tijjani Reijnders, centrocampista olandese del Milan. Il giocatore, protagonista di un’ottima stagione in Serie A, ha attirato l’attenzione di Pep Guardiola, che lo vede come il profilo ideale per rinforzare il centrocampo dei Citizens. Idea, questa, per quanto riguarda il mercato estivo.