Dall'Inghilterra: il West Ham interessato a Duran, su lui anche il Milan

Il Milan è reduce dalla bella vittoria 3-2 sul campo dell'Udinese, grazie alle reti di Loftus-Cheek, Jovic e Okafor. Prosegue quindi il buon momento di forma dei rossoneri di Stefano Pioli, in attesa ora del prossimo e importante impegno casalingo, il prossimo week end contro il Bologna. E' anche e soprattutto tempo di calciomercato, con la dirigenza del Milan attiva sia in entrata che in uscita. In queste ultime settimane, rumors e voci di mercato davano il giovane attaccante colombiano dell'Aston Villa, Jhon Duran (20 anni) come uno dei profili emersi tra le possibilità per rinforzare il reparto offensivo del Milan in questo mercato di gennaio.

Gli ultimi aggiornamenti in merito sono stati rivelati da Jacob Steinberg, giornalista del 'The Guardian'. Al di là dell'interesse del Milan e del Chelsea ci sarebbe anche quello del West Ham, che avrebbe già presentato una prima offerta all'Aston Villa, rifiutata. Il club inglese starebbe facendo muro, senza voler prendere in considerazioni offerte de altre squadra per non lasciar partire il suo attaccante: il Milan è avvisato.