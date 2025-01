Dall'Inghilterra, United aperto al prestito per Rashford: futuro da rivalutare in estate

Si accavallano in queste ore dall'Italia ma anche dall'Inghilterra le indiscrezioni sul futuro di Marcus Rashford, attaccante in uscita dal Manchester United e su cui il Milan ha messo gli occhi, specialmente adesso che si libererà il buco lasciato libero da Noah Okafor destinato al prestito in Germania al Lipsia.

Secondo quanto riporta il collega di Sky Sports News, il giornalista Dharmesh Sheth, il Manchester United ha aperto al prestito a gennaio per Rashford ma vorrebbe rivalutare il futuro del calciatore direttamente in estate. Quindi si prende in considerazione l'aggiunta di una opzione d'acquisto ma solamente al giusto prezzo. Viene riportato di contatti dell'agente del giocatore con club italiani, ed effettivamente il Milan ha incontrato il fratello-agente, ma anche con squadre spagnole.

Manchester United leaning towards straight loan if they allow Rashford to leave in January - then re-asses his future in the summer. Adding an option will be considered - but price would have to be right. Rashford’s representatives have spoken to clubs in Italy and Spain. #MUFC https://t.co/FNDDdvQwLI