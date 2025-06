Dalla Calabria sicuri, Gabriele Alesi giocherà nel Catanzaro

Dopo una stagione complicata culminata con la retrocessione in Serie D del Milan Futuro, per Gabriele Alesi si apre una nuova opportunità di crescita. Il trequartista classe 2004, autore di quattro gol in quattordici presenze nel Girone B, non resterà in rossonero.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Calabria, il talento originario di Alcamo è pronto a vestire la maglia del Catanzaro, che ha superato la concorrenza del Modena per assicurarsi il giovane prospetto. Il club giallorosso ha deciso di investire su di lui con un contratto triennale, puntando sul suo potenziale in vista della prossima stagione in Serie B.

Per Alesi si tratta di una nuova sfida in un contesto ambizioso e strutturato, dove potrà misurarsi in un campionato competitivo e continuare il suo percorso di maturazione calcistica.