Con l'arrivo di Ricci perde quota il nome di Xhaka per il centrocampo del Milan

Dopo giorni intensi di trattative il Milan ha chiuso per l'arrivo di Samuele Ricci dal Torino. Il centrocampista azzurro si trasferirà in rossonero per 22 milioni di euro di base fissa più 3 di bonus, e firmerà un contratto che lo legherà al Diavolo per i prossimi 5 anni.

Dopo Luka Modric, dunque, il Milan ha regalato a Max Allegri un altro innesto e punta a regalargliene addirittura un terzo, Ardon Jashari, per il quale Igli Tare insisterà fino allo sfinimento con il Club Brugge. Questi movimenti significano solo una cosa stando ai colleghi del Corriere dello Sport, che il nome di un campione come Granit Xhaka perde inevitabilmente quota, non solo per questioni di spazio, ma anche economiche, visto che il Bayer Leverkusen continua a chiedere 15 milioni per il 33enne, troppi per il Milan.