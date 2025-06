Milan, occhio alla concorrenza. Ceccarini: "Leoni è un'idea forte per la difesa della Juventus"

Nel corso del suo consueto editoriale per TMW, Niccolò Ceccarini ha fatto un po' il punto sul calciomercato della Juventus, confermando l'interesse della Vecchia Signora per il classe 2006 del Parma Giovanni Leoni, obiettivo per la difesa anche del nuovo Milan di Massimiliano Allegri:

"[...] Un’ipotesi forte è anche quella che porta a Leoni, uno dei talenti messi in mostra quest’anno dal Parma. Il club gialloblù non ha alcuna voglia di cederlo ma è chiaro che di fronte ad una grande offerta e magari alla volontà del giocatore non potrebbe opporsi più di tanto. Oltre a queste due opzioni sono tornate d’attualità anche le pista Araujo e Hancko. Entrambi erano già stati trattati nella sessione invernale [...]."