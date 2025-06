Milan-Jashari si può sbloccare ad agosto per via del Brugge: il motivo

Dopo Luka Modric e Samuele Ricci il Milan insisterà anche per Ardon Jashari così da completare una volta e per tutte il suo centrocampo. Neanche l'ultima importante offerta avanzata dal club rossonero ha convinto il Club Brugge, che proprio come successe con Charles De Ketelaere si sta confermando una bottega piuttosto cara.

Stando a quanto riportato dai colleghi della Gazzetta dello Sport, però, Jashari al Milan si potrebbe sbloccare nel mese di agosto. Il club belga ha preso atto della volontà del ragazzo di voler vestire rossonero nella prossima stagione, ma allo stesso il Brugge vorrebbe avere a disposizione lo svizzero per i preliminari di Champions League in programma all'inizio del mese di agosto. Chissà che questo fattore non possa incidere sulle trattative, che nel frattempo continuano ininterrottamente.