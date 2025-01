Di Marzio conferma: "Mercoledì possibile giornata decisiva per Rashford. Walker vuole fortemente il Milan"

In merito alle prossime mosse di mercato da parte della dirigenza rossonera, è intervenuto così il giornalista ed esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio. Questo l'aggiornamento sul mercato del Milan a Sky Calciomercato - L'Originale sulla situazione legata a Marcus Rashford, obiettivo per l'attacco rossonero in questa sessione invernale di mercato:

"Mercoledì giornata forse decisiva, il fratello di Rashford che è l'agente incontrerà il Manchester e poi capirà quale scelta fare. Il Milan pensa di aver fatto il massimo per assicurarsi l'attaccante inglese. Anche su Walker ci sono delle speranze, il terzino del City vuole il Milan ma la scelta sarà fatta in base a cosa dirà Rashford in questa settimana".