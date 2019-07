Di Marzio: "Domani incontro tra l'agente di Veretout e la Roma: si proverà a chiudere"

Gianluca di Marzio, a Sky Sport, ha dato gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa per Veretout: "Domani all’ora di pranzo a Trigoria, la Roma incontrerà Mario Giuffredi che è l’agente di Veretout. La Roma ha fatto l’offerta più alta, di due milioni rispetto a quella del Milan. Nell’incontro di domani la Roma proverà a chiudere con il giocatore. Se si dovesse chiudere la trattativa sarebbe in discesa. Il Milan non ha rilanciato, vorrebbe ancora inserire Biglia che la Fiorentina non vuole. La Roma è avanti e l’incontro di domani sarà determinante”.