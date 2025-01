Di Marzio: "Il Milan aspetterà metà settimana per la risposta di Rashford. Walker alternativa per questioni di tesseramento"

vedi letture

In merito alle prossime mosse di mercato da parte della dirigenza rossonera, è intervenuto così il giornalista ed esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio. Questo l'aggiornamento sul mercato del Milan a Sky Calciomercato - L'Originale sulla situazione legata a Marcus Rashford, obiettivo per l'attacco rossonero in questa sessione invernale di mercato:

"E' partito Okafor al Lipsia in prestito con diritto di riscatto. Adesso il Milan ha altre esgienze in attacco, e il nome di cui stiamo parlando da tempo è quello di Rashford. Il ragazzo ha dato un'apertura al Milan ma non ha ancora preso una decisione definitiva, il Milan dovrà aspettare ancora almeno metà settimana per capire se affondare o cambiare obiettivo in attacco. Ricordiamo che il Milan può prendere solo un giocatore extracomunitario, quindi britannico.

Ai rossoneri interessa anche Walker del City, ma non possono arrivare insieme Rashford e Walker, il terzino inglese sarebbe un'alternativa a Rashford".