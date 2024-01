Di Marzio: "Il Milan è interessato al difensore Adarabioyo, potrebbe arrivare in estate"

Dopo la vittoria di cuore e di gruppo sul campo dell'Udinese, in casa Milan si respira aria di ottimismo, con sensazioni compattanti visto soprattutto l'episodio razzista che ha coinvolto, purtroppo, Mike Maignan. I rossoneri si preparano quindi in vista del prossimo impegno, a San Siro contro il Bologna. E' anche e soprattutto tempo di calciomercato, con la dirigenza rossonera attiva sia in entrata sia in uscita. La notizia di questa sera vede ancora il Milan interessato a un nuovo difensore: come riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Calcio Club l'Originale, i rossoneri sarebbero interessati a Tosin Adarabioyo, centrale classe 1997 del Fulham.

Nato a Manchester, inglese di origini nigeriane, è un difensore centrale di grande solidità fisica cresciuto nel settore giovanile del Manchester City. Come riferito dal noto esperto di mercato, "Il Milan vorrebbe prenderlo in estate, ma non è esclusa una trattativa anche per questa sessione di mercato invernale".