Di Marzio: "Il Milan non ha ancora trovato l'allenatore della prossima stagione, si prende il tempo necessario"

Gianluca Di Marzio ospite negli studi di Sky ha fatto il punto sulla panchina del Milan, che è ancora alla ricerca di un sostituto di Stefano Pioli:

"Il Milan non ha ancora trovato l'allenatore della prossima stagione, si prende il tempo necessario. Restano in ballo Fonseca e Conceiçao anche se non ci sono state accelerazioni con l'allenatore del Porto. Fonseca si è preso qualche giorno per decidere tra Marsiglia e Milan. Il Milan insiste, l'OM gli ha fatto un'offerta importante. Oggi il presidente Longoria era infastidito perché erano circolate voci su un accordo già raggiunto con Fonseca, ma in verità Fonseca non ha dato l'ok definitivo né al Marsiglia né al Milan. So che Conte accetterebbe il Milan, da capire se il Milan affonderà su Conte. De Zerbi non è stato ancora contattato. Il ruolo di Ibrahimovic? Anche lui dirà la sua".