Di Marzio: “Individuato Maignan per la porta se Gigio non rinnovasse”

Gianluca Di Marzio, intervenuto a Sky Sport 24, ha fatto il punto sul contratto in scadenza di Gigio Donnarumma: “C’è uno stallo che fa un preoccupare i tifosi del Milan. L’offerta del Milan è stata più alta rispetto all’attuale ingaggio, va sottolineato. Nell’era del Covid Donnarumma guadagna 6 milioni e il Milan gliene ha offerti 7. È un ’99, tra i migliori portieri al mondo, il suo agente dice “Uno come lui a zero può andare a guadagnare 10-11 milioni da un’altra parte”. Non lo sa, però ci prova. Quindi ora c’è una fase di difficoltà, vediamo se nei prossimi giorni si riuscirà a trovare quest’intesa. Poi una grande società come il Milan non può farsi trovare impreparata e deve iniziare a guardare un po’ a livello Europeo quali possono essere i profili su cui andare nel caso. È stato individuato Maignan, portiere francese del Lille in scadenza nel 2022. È molto forte, ha una scadenza contrattuale che rende l’operazione nel caso abbastanza facile, sui 12-13 milioni. È un giocatore che i può prendere, i rapporti tra Lille e Milan sono buonissimi dopo l’operazione Leao. Qualora non si dovesse trovare l’intesa con Donnarumma la prima scelta del Milan è il portiere del Lille”.