Fonseca glissa sul suo futuro, ma è una delle opzioni per la panchina del Milan

vedi letture

Negli ultimi giorni il mondo rossonero è stato sportivamente sconvolto dalla notizia del possibile approdo sulla panchina del Milan di Julen Lopetegui; l'allenatore spagnolo avrebbe raggiunto un accordo con la dirigenza di via Aldo Rossi sulla base di un triennale a 4 milioni di euro, ma le proteste roboanti della tifoseria milanista hanno fatto rallentare il tutto fino ad un possibile rifiuto. Chi, eventualmente, potrebbe passare in pole al posto di Lopetegui?

Le opzioni

Le alternative sono diverse, ma la più facilmente raggiungibile appare, ad oggi, quella di Paulo Fonseca, ex allenatore della Roma attualmente al Lille. L'allenatore portoghese non è un nome che scalda i cuori che tifosi milanisti, ma ha dalla sua, almeno, una certa credibilità a livello di gioco e di giovani e l'esperienza in Italia. Su di lui c'è anche l'interessamento del Marsiglia.

Le sue parole

Durante una conferenza stampa, Paulo Fonseca, tecnico portoghese del Lille accostato al Milan per il dopo-Pioli, non ha smentito né confermato le voci di un possibile approdo a Milanello in estate: "Io sono totalmente concentrato sulle ultime tre partite. Non so cosa mi riservi il futuro... Se ho incontrato Ibrahimovic? Ma se sto qui a Lille a lavorare. Dai, non credo sia possibile...".